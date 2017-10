Volkswagen macina utili (al netto del Dieselgate) e alza la posta su anno

Volkswagen

(Teleborsa) - La trimestrale diriesce a convincere investitori ed analisti nonostante il drastico calo della profittabilità causato dal Dieselgate Il colosso automobilistico tedesco sta correndo sulla Borsa di Francoforte con un guadagno di oltre due punti percentuali dopo aver alzato il velo sul bilancio deldell'anno in corso.Il periodo si è chiuso con undi 1,72 miliardi di euro, in caduta libera (-48%) rispetto all'analogo periodo dell'anno precedente ma, grazie soprattutto aloperato per fronteggiare le ingenti spese legate allo scandalo delle emissioni, meglio noto come Dieselgate Nel solo terzo trimestre le spese per rimettere in regola i motori diesel negli Stati Uniti sono ammontate a 2,6 miliardi di euro. Al netto di queste il risultato operativo sarebbe stato di 4,32 miliardi.sono aumentati del 5,8% a 55 miliardi di dollari, risultando, grazie alla buona domanda da Cina, Stati Uniti e Sud America.dell'intero anno, che indica una crescita del 4% rispetto ai 217,3 miliardi del 2016, mentre è stato: secondo il colosso di Wolfsburg la sua crescita dovrebbe essere leggermente maggiore del +5/7% indicato in precedenza.Tornando ai costi legati al Dieselgate, solo quest'anno il Gruppo ha speso 14,5 miliardi, ma nonostante ciò ha dichiarato di avere in cassa 25,4 miliardi di euro di liquidità.