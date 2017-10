Aeroporti di Puglia, Lufthansa lancia il volo diretto Bari-Francoforte

Lufthansa

(Teleborsa) - La compagnia aerea tedescaha lanciato il nuovo collegamento diretto Bari-Francoforte:con aeromobile, con la possibilità di viaggiare sia in Business sia in Economy Class.; il volo di ritorno decollerà da Bari alle 18:15 per atterrare a Francoforte alle 20:20, sempre nei tre giorni segnalati., operati da Air Dolomiti, per Monaco: durante l’orario invernale, i passeggeri dello scalo barese potranno raggiungere ben 10 volte la settimana i moderni hub di Monaco e Francoforte e, da lì, oltre 200 destinazioni in 115 Paesi.al quale stiamo lavorando e che punta a implementare l'offerta, internazionale" - ha dichiarato-. "Migliorare l’accessibilità aerea da mercati più facilmente raggiungibili - ha aggiunto - è, costantemente proiettate a livello internazionale, nonché per le politiche di destagionalizzazione dell’offerta che rappresentano un ulteriore fattore di crescita per il mercato turistico pugliese".