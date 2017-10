Continua il miracolo "Spagna". PIL +3,1%

(Teleborsa) - Madrid continua a stupire.del 2017, che conferma il trend rialzista dei tre mesi precedenti.Lo si apprende da unadella Spagna (INE), che segnala unSu base mensile, si stima un'espansione dello 0,8% su trimestre come atteso dal consensus. Nei tre mesi prima, il PIL era salito dello 0,9%.L'Istituto Nazionale di Statistica ha rilevato inoltre, l'indice dei prezzi al consumo dovrebbe aver registrato un aumento mensile dello 0,9% in accelerazione rispetto al +0,2% di settembre e contro attese per un rialzo dello 0,8%.Su base annuale, l'inflazione dovrebbe salire all'1,6% dal +1,8% del mese precedente. Le attese degli analisti erano per un +1,7%.dovrebbero registrare un aumento dello 0,6% su mese e dell'1,7% su anno, in quest'ultimo caso in lieve discesa rispetto al mese precedente (+1,8%).