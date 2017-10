Sole 24 Ore

(Teleborsa) - Il titolo il, non riesce a fa prezzo il primo giorno dell'operazione di aumento di capitale da 50 milioni di euro . Anche i diritti non hanno ancora fatto un primo prezzo. L'offerta è di 4 nuove azioni speciali per ogni azione ordinaria o speciale posseduta al prezzo di 0,961 euro per azione, con uno sconto del 34,82% sul Terp, il prezzo teorico escluso il diritto sull'aumento. I diritti di opzione saranno negoziabili da oggi, 30 Ottobre, fino al 10 novembre.