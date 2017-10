Maltempo, E-Distribuzione incontra la Protezione Civile e presenta il Piano Inverno

Enel

(Teleborsa) - Garantire la gestione coordinata di eventuali emergenze dovute al maltempo invernale: è questo l'obiettivo dell’incontro che si è svolto oggi 31 ottobre, tra i vertici del) ed, la società che gestisce la rete di distribuzione dell’energia elettrica del Gruppo. Nel corso della riunione, si è fatto il bilancio delle attività svolte in passato e si sono definite le linee operative per la prossima stagione invernale.Nel dettaglio, il Piano di E-Distribuzione prevede, oltre alle consuete attività preventive come le manutenzioni mirate,, iInoltre, il Piano conta sulla tempestiva mobilitazione verso le zone interessate di gruppi elettrogeni, torri faro e mezzi speciali, tra cui elicotteri e droni, per consentire la ricognizione delle zone colpite anche quando la viabilità stradale è temporaneamente impedita. Accanto a queste operazioni, è prevista la messa in funzione di canali di comunicazione dedicati alle Istituzioni e alla clientela, per lo scambio di informazioni e il coordinamento, in un’ottica di massima vicinanza e ascolto del territorio. A valle della riunione odierna, seguiranno incontri operativi di E-Distribuzione con le strutture territoriali di protezione civile per approfondire i temi trattati, in considerazione degli specifici contesti locali.