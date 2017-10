Mercati in stand-by. Toniche Piazza Affari e Madrid

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) - Le principali borse europee arrivano al traguardo di metà seduta confermando la debolezza dell'avvio. La settimana si è avviata con un'agenda ricca sul fronte di appuntamenti e dati macro. Gli occhi degli investitori restano concentrati sulle banche centrali: in questa ottava, infatti, si esprimeranno sui tassi di interesse:Sullo sfondo rimane laancora aperta, dopo cheLieve aumento per l', che mostra un rialzo dello 0,23%. inflazione e PIL in Spagna , l' indice di fiducia nell'Eurozona e ancora, nel primo pomeriggio, in Germania il dato sull'inflazione preliminare di ottobre., focus sulle, il deflatore dei consumi e iL'è sostanzialmente stabile su 1.271 dollari l'oncia. Seduta sulla parità per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che si attesta a 53,93 dollari per barile.Lomigliora, toccando i 148 punti base, con un calo di 7 punti base rispetto al valore precedente, con il rendimento del BTP decennale pari all'1,87%. Nell'asta odierna di titoli di Stato, il Tesoro ha collocato tutti i 5 miliardi di BTP , con rendimenti in calo.trascurata, che resta incollata sui livelli della vigilia. Piccola perdita per, -0,29%. Ben comprata, invece,, che segna un forte rialzo dello 0,71%.(+1,48%) che beneficia dei dati macro diffusi in mattinata., con ilche sta mettendo a segno un +0,35% dopo l' upgrade del rating sull'Italia da parte di S&P (+6,30%),(+3,06%) e(+1,87%) in buona luce sul listino milanese.Tra lea grande capitalizzazione, brilla, con un forte incremento (+4,08%).Ottima performance per, che registra un progresso del 3,57%.Con i prezzi del petrolio tornati sopra 60 dollari al barile,avanza dell'1,58%.Si muove in territorio positivo, mostrando un incremento dell'1,49%, grazie a un upgrade da parte di Exane Bnp Paribas.Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,55%.Tentenna, che cede lo 0,78%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,77%.