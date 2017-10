Prysmian lancia primo progetto pilota Industry 4.0 con Dassault Systemes

Prysmian

(Teleborsa) -lancerà il primo progetto pilota di Industry 4.0 conpresso lo stabilimento di cavi ottici di Calais.Il progetto,, rappresenta un passo in avanti nell'attuazione del programma Fast Forward Operations di Prysmianfacendo leva sull'integrazione tra competenze digitali e know-how delle persone.La partnership con Dassault Systèmes permette a Prysmian di far leva sui migliori applicativi del settore creati sia per gestire i processi produttivi volti a dispiegare tecnologie IoT all’avanguardia, sia per analizzare i Big Data.L'avvio del progetto pilota a Calais permetterà a Prysmian di sviluppare piani di più ampio respiro allo scopo di installare progressivamente in tutti i suoi 82 stabilimenti nel mondo soluzioni di Factory 4.0.