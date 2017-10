Saipem svetta sul principale listino milanese

Saipem

Gazprom

(Teleborsa) -corre a. Il titolo petrolifero svetta sul principale listino milanese dove balza del 5,47% a 3,62 euro per azione. A dare una spinta al titolo, una serie di fattori tra cui dopo i conti dei nove mesi migliori delle attese , upgrade da più broker, il successo riscosso del collocamento del bond da 500 milioni di euro , con scadenza 2025 e cedola annua del 2,625%.A spingere il titolo anche le parole dell'dell'amministratore delegatoche in un'intervista a La Stampa ha dichiarato:. Lo vediamo soprattutto nelle perforazioni a terra, e qualcosa si muove anche nelle piattaforme marine.(che risentono poco del ciclo economico), di stabilimenti per produrre fertilizzanti, di liquefazione del gas, e posiamo tubature di tutti i tipi, non solo per trasportare il petrolio e il metano ma anche l’acqua: per esempio facciamo un acquedotto in Cile per rifornire le miniere". Cao ha sottolineato di aver "riallacciato i rapporti con, che ci ha assegnato alcuni lavori del Nord Stream sotto il Mar Baltico. E facciamo affari con altri gruppi russi, come Novatek e Rosneft ".