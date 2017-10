Wall Street in frazionale ribasso

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

Telecomunicazioni

Sanitario

Beni di consumo primario

Apple

Du Pont de Nemours

Travelers Company

Boeing

Merck & Co

Verizon Communication

General Electric

3M

Dish Network

Tractor Supply

Skyworks Solutions

Avago Technologies

T-Mobile Us

J.B. Hunt Transport Serv

Mondelez International

Illumina

(Teleborsa) - Sessione debole per il listino USA, che termina con un calo dello 0,36% sul; sulla stessa linea, si è mosso al ribasso lo, che ha perso lo 0,32%, chiudendo a 2.572,83 punti. Ottima la prestazione del(+2,91%); leggermente negativo lo(-0,29%).Scivolano sul listino americano S&P 500 tutti i settori. Tra i peggiori della lista dell'S&P 500, in maggior calo i comparti(-1,41%),(-1,08%) e(-0,92%).In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+2,25%),(+1,63%),(+1,22%) e(+1,09%). Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -6,08%.Pesante, che segna una discesa di ben -2,15 punti percentuali.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,78%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,58%.(+4,09%),(+3,83%),(+3,79%) e(+3,29%). Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -5,35%.Seduta drammatica per, che crolla del 3,97%.Sensibili perdite per, in calo del 3,39%.In apnea, che arretra del 2,97%.