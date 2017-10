Wall Street prende respiro dopo il recente rally

Dow Jones

(Teleborsa) - Wall Street prende respiro dopo i recenti guadagni sostenuti dalle trimestrali migliori delle attese, in particolare di molti colossi tecnologici Inglobata anche la positiva reazione innescata dal PIL USA migliore delle attese diffuso venerdì , gli investitori continueranno a seguire l'earning season, il possibile cambio al vertice nella Federal Reserve , il meeting di politica monetaria di quest'ultima e la macroeconomia., anche se sembra scontato il nulla di fatto almeno fino al meeting clou di dicembre, in occasione del quale potrebbe ritoccare il costo del denaro.Venerdì sarà diffuso invece il report sul, un dato monitorato con molta attenzione dalla Banca Centrale a stelle e strisce per le sue decisioni di politica monetaria.Per quanto riguarda l'agenda odierna, in netto miglioramento le spese dei consumatori a fronte di redditi poco variati



A pochi minuti dall'opening bell ilsta lasciando sul parterre lo 0,21%, mentre locede lo 0,15%. Piatto ilAl top tra i(+1,99%),(+1,63%),(+0,86%) e(+0,79%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -5,32%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,07%.Tentenna, che cede lo 0,90%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,88%.Al top tra i, si posizionano(+2,59%),(+2,11%),(+1,99%) e(+1,89%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,74%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,61%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,17%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,17%.