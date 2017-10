Altro che casa dolce casa. Quattro mura domestiche da incubo per quasi metà degli italiani

(Teleborsa) -A volte le quattro mura domestiche possono trasformarsi in unUn fantasma che infesta la soffitta? Una bambola inquietante appoggiata in salotto? No,lo ha scoperto Immobiliare.it con un sondaggio condotto su un campione di oltre 10mila utenti del sito. Dalle risposte è emerso, inoltre, che ilSe oltre il, arriva al 60,6% la percentuale di chi non vorrebbe, con poche aperture e punti luce. Potendo indicare tre caratteristiche di un’abitazione in cui non si vorrebbe mai vivere, il 55,2% ha dichiarato- Il 43,6% ha scelto proprio la presenza della moquette in cucina e in bagno come caratteristica tipica di una casa da incubo, mentre “solo” il 25,5% ha indicato la presenza della suocera come coinquilina.C’è poi chi non vorrebbe mai vivere in una casa con spazi troppo angusti e claustrofobici (49,5%) e in un quartiere con una vita notturna troppo movimentata e rumorosa (41,7%). Le altre caratteristiche che hanno raccolto più risposte sono state una