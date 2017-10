BoJ lascia invariata la politica monetaria. Taglia stime inflazione

(Teleborsa) - La(BoJ) ha confermato la sua politica monetaria ultra-espansiva al fine di raggiungere il target di inflazione al 2%, continuando la sua dura battaglia contro la deflazione. "I prezzi al consumo continuano a mostrare un andamento debole, soprattutto a causa della posizione 'cauta' delle imprese in materia di salari", spiega la Banca Centrale giapponese che ha poi. In particolare la BoJ ha indicato un'inflazione allo 0,8% sull'anno fiscale a marzo 2018 contro il +1,1% indicato in precedenza., come ampiamente atteso dagli analisti.La decisione odierna è stata presa non all'unanimità, ma con 8 voti a favore e 1 contrario, sempre quello di Goushi Kataoka.