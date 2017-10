Ilva, Calenda pronto a convocare tavolo istituzionale

(Teleborsa) - Si sta per riaprire il tavolo delle trattative per risolvere il nodo Ilva , dopo lo stop al dialogo del 9 ottobre scorso . Il ministro dello Sviluppo economico,, convocherà nelle prossime settimane un tavolo istituzionale sulla vicenda Ilva cui parteciperanno quattro governatori regionali, quelli delle Regioni in cui ci sono stabilimenti Ilva, e 40 sindaci."Ricordo l'investimento complessivo e per questo tutti dobbiamo lavorare responsabilmente da adesso in poi per una felice conclusione nel rispetto dei ruoli". Tra i punti fermi del governo c'è "la tutela della salute e la tutela dell'occupazione per fare dell'Ilva un sito produttivo di eccellenza in Europa".Secondo alcune indiscrezioni il 9 novembre prossimo si terrà un tavolo sindacati-azienda sul piano industriale mentre il 14 novembre sul piano ambientale."Noi la contrattazione la vogliamo fare, ma è fondamentale che non si passi da una rigidità all'altra dandoci un metodo e costruendo un calendario di incontri specifici", ha dichiarato il segretario generale Fim Cisl,, al termine dell'incontro al Mise con Arcelor Mittal e i sindacati.