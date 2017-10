La borsa di Tokyo si prende una pausa di riflessione

(Teleborsa) -, dopo la decisione della Banca Centrale del Giappone di lasciare invariata la politica monetaria , come ampiamente atteso dal mercato.A livello macro si segnala la flessione della produzione industriale di settembre Tra le altre Borse, Seul porta a casa un guadagno dello 0,86% e Taiwan un +0,34%. In Cina poco mossa Shanghai +0,09% mentre Shenzhen guadagna lo 0,69%.Tra i listini che chiuderanno più tardi le rispettive sedute, Hong Kong segna un +0,02%, Singapore un -0,07% e Kuala Lumpur un +0,09%. Bene Bangkok con un guadagno dello 0,36%, così come Jakarta +0,37%.Limature per Mumbay (-0,08%) e Sydney (-0,12%).