Lavoro, disoccupazione e occupati stabili a settembre

(Teleborsa) -. Lo conferma l'Istat che ha pubblicato oggi i dati relativi al mercato del lavoro.Nel mese di settembre, la, dopo la crescita osservata negli ultimi mesi. Nell'ultimo trimestre luglio-settembre si registra infatti una(+0,5%, +120 mila) che peròDopo il calo di agosto (-1,5%), la stima delle persone in cerca di occupazione a settembre cala ancora dello 0,2% (-5 mila). La(-5 mila o -0,2%) fa sì che il% (+0,6 punti).interrompendo l’andamento tendenzialmente in calo registrato nei mesi precedenti.. La crescita interessa uomini e donne e riguarda i lavoratori dipendenti (+387 mila, di cui +361 mila a termine e +26 mila permanenti), mentre calano gli indipendenti (-60 mila). In valori assoluti a crescere sono soprattutto gli occupati ultracinquantenni (+415 mila), ma crescono anche i 15-34enni (+22 mila), mentre calano i35-49enni (-110 mila, sui quali influisce in modo determinante il calo demografico di questa classe).