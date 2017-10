Per Wellcare Health Plans conti che battono le attese

(Teleborsa) -

Seduta decisamente positiva per Wellcare Health Plans che tratta in rialzo dell'8,70%.



A dare una spinta al rialzo i conti del trimestre terminato il 30 settembre scorso i conti che si sono chiusi con un utile netto adjusted di 183,6 milioni (EPS 4,08 dollari). Battute le attese degli analisti ferme a 1,91 dollari.



Salgono anche i ricavi del trimestre pari a 4,39 miliardi rispetto alla stima del consenso di 4,36 miliardi.





WellCare ha rivisto al rialzo la sua guidance per il 2017. Il gruppo stima un EPS del 2017 in un intervallo tra 8,25 e 8,40 dollari contro la stima precedente compresa tra i 6,75 e i 6,95 dollari.