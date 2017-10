Piazza Affari apre piatta. Borse meditative aspettando le banche centrali

Euro / Dollaro USA

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

A2A

ENI

Terna

Prysmian

STMicroelectronics

Intesa Sanpaolo

Unicredit

Mediobanca

(Teleborsa) -, dopo la seduta interlocutoria delle piazze asiatiche e le decisioni del Bank of Japan , che ha lasciato immutata la politica monetaria espansiva dopo il taglio delle stime di inflazione.L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,164. Sulla parità lo, che rimane a quota 148 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona all'1,84%.chiusa per festività, si muove senza slancio, che riflette un moderato aumento dello 0,20%, praticamente piatta, che tiene sui livelli della vigilia., con ilche si attesta sui valori della vigilia a 22.730 punti.Tra idi Milano, in evidenza l'energia conche guadagna lo 0,76%,lo 0,72% elo 0,68%.Ben impostata(+0,58%).La peggiore è, che apre la seduta con un -0,98%.Tentennano le banche in attesa di novità dall'evento di oggi dei banchieri:cede lo 0,82%,lo 0,72% elo 0,63%.