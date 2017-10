Poco mossa Wall Street

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

Beni di consumo primario

Industriale

Intel

Du Pont de Nemours

Apple

Chevron

General Electric

Microsoft

JP Morgan

Caterpillar

Micron Technology

Mondelez International

Wynn Resorts

Western Digital

Qualcomm

Mylan

Alexion Pharmaceuticals

Hasbro

(Teleborsa) - Nessuna variazione significativa in chiusura per il listino USA, con ilche si attesta sui valori della vigilia a 23.377,24 punti; sulla stessa linea, chiude la giornata senza particolari scossoni lo, fermandosi a 2.575,26 punti. In frazionale progresso il(+0,23%); pressoché invariato lo(+0,01%).Risultato positivo nel paniere S&P 500 per il settore. Il settore, con il suo -0,41%, si attesta come peggiore del mercato.del Dow Jones,(+2,52%),(+1,63%),(+1,39%) e(+1,30%). Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -1,27%.Incolore, che non registra variazioni significative, rispetto alla seduta precedente.Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,37%.Sottotonoche mostra una limatura dello 0,94%.(+6,39%),(+5,42%),(+4,45%) e(+4,06%). Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -6,68%.Crolla, con una flessione del 6,62%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 6,38%.scende dell'1,72%.