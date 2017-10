Salini Impregilo e Lane all'Infrastructure Leadership Forum di San Francisco

Salini Impregilo

(Teleborsa) -e Lane tra i protagonisti della, che si è tenuto a San Francisco e ha presentato ie per laTra i partecipanti al convegno, l', che ha illustrato "come costruire il futuro negli Stati Uniti", sottolineando l'Robert E. Alger, amministratore delegato di Lane Construction Corporation, ha presentato le attività del Gruppo e progetti quali il Canale di Panama, la I-4 Ultimate Highway in Florida, il tunnel idraulico di Lake Mead "Intake3" a Las Vegas e la linea metropolitana "Central Subway" di San Francisco."La tavola rotonda - si legge in una nota - ha illustrato i successi del Gruppo nel portare soluzioni innovative nell'ambito di opere complesse e il suo costante impegno per lae nel perseguire progetti importanti per la realizzazione di".