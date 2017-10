Trenitalia, in arrivo oltre 500 assunzioni

(Teleborsa) -ha incontrato stamanida Trenitalia in poco più di un anno, distribuiti in tutti i settori di entrambe le divisioni (Pl): dalla manutenzione al commerciale, dal personale di bordo a quello di macchina,I neo assunti annunciati stamani andranno a sostituire il personale che, dalla seconda metà del prossimo anno, lascerà il posto di lavoro per ricambio generazionale.L’anticipo di alcuni mesi nell'ingresso in azienda del nuovo personale è necessario per avviare da subito il percorso di professionalizzazione, a beneficio della qualità e regolarità del servizio offerto ai clienti.A beneficiare delle assunzioni sono un po' tutte le regioni italiane, mentre la composizione di genere vede crescere la componente femminile: complessivamente il 22% dei nuovi ingressi è costituito da donne;(Capitreno). Elevato anche il livello di istruzione, il 27% dei neo assunti ha un diploma di laurea, il 73% un diploma di maturità.