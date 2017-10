Turismo: oltre 2 milioni di presenze per i ponti di Ognissanti e dell’Immacolata

(Teleborsa) - Ogni occasione è buona, si sa, per partire e staccare la spina dalla routine quotidiana. Per i ponti di Ognissanti e dell’Immacolata si avranno quasi. Le previsioni di Cna Turismo per i ponti del primo novembre e dell’8 dicembre registrano l’ennesimo segno positivo per l’industria turistica italiana: +1,7% rispetto al 2016.Un dato sensibilmente amplificato quando si passa dalle presenze al movimento economico, che balza da 589 a 650 milioni, marcando un’impennata del 10,3%. Un risultato, spiega la Cna in una nota, dovuto principalmente– quello del coinvolgimento nelle attività, del fare anzichè limitarsi a guardare – che ha impresso una svolta positiva al settore". E induce a spendere anche i vacanzieri più attenti al portafoglio pur di portarsi a casa i sapori e i manufatti del territorio esplorato.A trainare saranno i viaggi legatiIlsarà la destinazione di punta per il vino, mentre susi concentrerà la maggior parte della domanda per il wellness.Ilche si avvicina farà poi riscoprire le località dell’artigianato tradizionale, in particolare quelle situate nel