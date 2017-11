Mercati europei positivi

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, con la piazza di Francoforte che riapre i battenti dopo essere rimasta chiusa ieri per festività. Gli investitori restano in attesa della, e soprattutto dell'annuncio del nome del nuovo presidente da parte di Donald Trump.L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,165. Lieve aumento per l', che mostra un rialzo dello 0,39%. Seduta positiva per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che porta a casa un guadagno dello 0,99%.Sui livelli della vigilia lo, che si mantiene a 145 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona all'1,81%.buona performance per, che cresce dello 0,91%. Resistente, che segna un piccolo aumento dello 0,49%-avanza dello 0,33%. Lieve aumento per la Borsa di Milano, che mostra sulun rialzo dello 0,64%.Apprezzabile rialzo a Milano per i comparti(+1,12%),(+0,91%) e(+0,81%). Il settore, con il suo -0,85%, si attesta come peggiore del mercato.di Milano, troviamo(+1,72%),(+1,64%),(+1,55%) e(+1,15%).di Milano,(+1,97%),(+1,60%),(+1,13%) e(+1,05%). Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -0,74%.