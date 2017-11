Mercato americano positivo

Dow Jones

(Teleborsa) - Seduta in lieve rialzo per Wall Street, con il, che termina a 23.435,01 punti, mentre, al contrario, rimane intorno alla linea di parità lo, che chiude la giornata a 2.579,36 punti. In frazionale progresso il(+0,34%), come l'S&P 100 (0,3%).Nell'S&P 500, buona la performance dei comparti(+1,09%) e(+0,60%). Nel listino, le peggiori performance sono state quelle dei settori(-0,56%) e(-0,45%).Tra i(+2,68%),(+1,63%),(+1,41%) e(+1,38%). Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -1,27%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,74%.Altra i, si posizionano(+5,68%),(+4,80%),(+4,10%) e(+3,32%). Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -12,49%.Pesante, che segna una discesa di ben -4,67 punti percentuali.Seduta drammatica per, che crolla del 4,29%.Sensibili perdite per, in calo del 4,17%.