Piazza Affari corre con l'Europa. Londra cauta in attesa della Bank of England

(Teleborsa) -, che si portano vicine ai massimi di due anni spinte soprattutto dalle materie prime, in gran spolvero grazie ai dati sul manifatturiero giunti dalla Cina.Di grande aiuto anche il, che attende l'esito del meeting del FOMC, il via libera alla riforma fiscale e l'arrivo del nuovo Chairman della Federal Reserve.Sul valutario, lieve calo dell', che scende a quota 1,162.Tra le commodities, lieve aumento per l', che mostra un rialzo dello 0,51% mentre il petrolio (Light Sweet Crude Oil) si attesta sui valori della vigilia a 54,38 dollari per barile.Lofa un piccolo passo verso il basso, con un calo dell'1,90% a quota 144 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta all'1,81%.brilla, con un forte incremento (+1,78%). Senza spunti, che sconta l'attesa per l'. L'Istituto centraledegli ultimi dieci anni. Lieve aumento per e+0,30%., con il, che mostra una plusvalenza dello 0,87%, continuando la scia rialzista evidenziata da tre guadagni consecutivi, innescata lunedì scorso; sulla stessa linea il, che termina la giornata a 25.423 punti. In frazionale progresso il(+0,27%); poco mosso il(+0,18%).Dai dati di chiusura di Borsa Italiana, risulta che il controvalore degli scambi nella seduta odierna è stato pari a 2 miliardi di euro, in calo del 14,65%, rispetto ai 2,34 miliardi della vigilia; mentre i contratti si sono attestati a 225.076, rispetto ai 235.142 precedenti.Tra i 223 titoli scambiati, i titoli positivi sono stati 138, mentre 76 hanno terminato in calo. Sostanzialmente stabili le restanti 9 azioni.In buona evidenza a Milano i comparti(+1,68%),(+1,53%) e(+1,49%). In fondo alla classifica, sensibili ribassi si sono manifestati nel comparto, che ha riportato una flessione di -1,11%.Tra lea grande capitalizzazione, ancora ambita, che registra un progresso del 5,27%.Exploit di, che mostra un rialzo del 2,55%, seguita a ruota da(+2,09%).Ben comprata, che termina con un +1,88%.Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -1,24%.Deboli, che contengono le perdite entero il punto percentuale.Al Top tra le azioni italiane a(+3,93%),(+3,50%),(+3,18%) e(+2,71%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -2,95%.