Bilancio in peggioramento per BT Group. Titolo giù a Londra

BT Group

(Teleborsa) - Risultati in calo per, che sta scontando la delusione del mercato con un calo del 2,62% sulla Borsa di Londra.Il primo operatore di tlc in Gran Bretagna ha chiuso ilcon undi 666 milioni di sterline, in discesa rispetto ai 671 milioni messi a bilancio nello stesso periodo dell'anno precedente, mentre l'è calata del 4% a 1,81 miliardi di sterline.hanno segnato un -1% a 5,95 miliardi di sterline.A zavorrare i conti la performance negativa delle divisioni aziendali, in particolare quella dei servizi globali.per l'intero esercizio.