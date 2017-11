Cambi: sterlina nervosa in attesa della Bank of England, dollaro giù sul possibile arrivo di Powell

(Teleborsa) - Giornata movimentata per alcune "big" del mercato valutario.Osservate speciali sono oggi lae il, per motivi diversi ma comunque legati alle rispettive Banche Centrali.La divisa di Sua Maestà, dopo un avvio di giornata vivace, sta ritracciando sia sul dollaro (a 1,3271 USD) che sull'euro (a 1,1403 euro) nel "Super Thursday" della Bank of England . Oggi la Banca Centrale britannica annuncerà la propria decisione in materia di tassi di interesse e pubblicherà il rapporto trimestrale sull'inflazione.La maggior parte degli analisti prevede che sarà operato il primo rialzo del costo del denaro in dieci anni, anche se alcuni economisti temono che questa mossa possa alla lunga danneggiare l'economia del Regno Unito anche alla luce della Brexit Il dollaro soffre invece i rumors secondo cui il Presidente USA Donald Trump avrebbe designato Jerome Powell come successore dell'attuale Chairwoman della Federal Reserve, Janet Yellen Secondo gli investitori Powell garantirà la continuità con Yellen in virtù del suo atteggiamento prudente nelle decisioni di politica monetaria.I timori per un eccessiva prudenza di Powell hanno messo in secondo piano il tono più "aggressivo" emerso ieri al termine del meeting di politica monetaria del FOMC , che ha optato per un nulla di fatto in materia di costo del denaro lasciando però aperta la porta ad un nuovo rialzo a dicembre in virtù dei marcati segnali di rallentamento dell'economia a stelle e strisce.