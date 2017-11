Facebook da record ma le spese per contrastare abusi peseranno sugli utili

Facebook

(Teleborsa) -si conferma regina incontrastata dei social network e macchina da soldi, anche se il Russiagate potrebbe mettere un freno alla corsa degli utili, almeno nei mesi a seguire.Ieri sera a Wall Street chiusa la tech company statunitense ha alzato il velo sul bilancio del, che si è chiuso conper 4,7 miliardi di dollari,rispetto all'analogo periodo dell'anno precedente, mentre l'è passato da 0,90che erano per 1,28 dollari per azione.sono balzati del 47% a 10,33 miliardi di dollari dai 7 miliardi dell'anno prima (9,84 miliardi di dollari il consensus). Si tratta del, cresciuti del 49% a 10,14 miliardi. Quelli generati da dispositivi mobili hanno rappresentato l'88% circa del totale, in aumento dall'84% del periodo luglio-settembre del 2016.: glia fine settembre erano in media 1,37 miliardi (+16% annuo). Glihanno raggiunto quota 2,07 miliardi (+16%) mentre glisono stati oltre 500 milioni.A far calare ombre su questa trimestrale "impeccabile" è il Russiagate: Facebook ha infatti, in un momento in cui sta già investendo molto su contenuti video.E questo dopo l'imbarazzo provocato dall'avere ospitato inserzioni pubblicitarie associate alla Russia , che secondo l'intelligence statunitense avrebbe interferito nelle elezioni presidenziali americane del 2016.Nel giorno in cui i rappresentanti dell'azienda di Menlo Park (California) si sono presentati al Congresso per testimoniare nell'ambito del Russiagate - l'inchiesta sul ruolo del Cremlino nella chiamata alle urne da cui il repubblicano Donald Trump è emerso vincitore - Facebook haGli executive del colosso di Menlo Park non hanno fornito numeri specifici sulle spese per aumentare i controlli, limitandosi a dire che ledell'intero esercizio dovrebbero raddoppiare da 7 a 14 miliardi di dollari.Zuckerberg, invece, ha detto che gli sforzi per aumentare la sicurezza avranno unsocietaria in futuro.Dopo queste parole