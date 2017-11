Giappone, Shinzo Abe è stato rieletto Primo Ministro

(Teleborsa) - Squadra vincente non si cambia.è stato rieletto come. Il leader delche ha vinto le ultime elezioni nel Paese del Sol Levante ha confermato, ribadisce la fiducia alla sua squadra che aveva già provveduto a ritoccare a inizio agosto.noto anche per aver varato la strategia di crescita nota con il nome di "" incentrata su maxi stimoli per l'economia giapponese, si concentrerà su una manovra supplementare incentrata sui problemi legati alla natalità e all'invecchiamento della popolazione, con maggiori spese per il welfare ed in particolare per il sostegno alle famiglie.Nel suo primo discorso ilsi è espresso sulla questione nordcoreana che tanto impensierisce il mondo. A questo propositoha sottolineato la necessità di "massimizzare le pressioni" internazionali sul Regime diaffinché abbandoni i suoi programmi missilistici e nucleari.