Lusso, Hugo Boss vola in Borsa dopo il miglioramento della guidance

Hugo Boss

(Teleborsa) - Giornata di guadagni per, che sta guadagnando il 5,8% a Francoforte dopo aver annunciatoe ilIl luxury brand di abbigliamento maschile ha chiuso ilcon undi 710 milioni di euro, in crescita del 3% al netto dell'effetto cambi (+1% a tassi correnti) e in linea con il consensus.L'è sceso dell'1% a 143 milioni mentre glisono rimasti pressoché invariati a 80,3 milioni di euro.A dare linfa al titolo è stato il miglioramento dell'outlook: la società prevede ora ricavi annuali in crescita tra il 2 e il 3% rispetto al forecast precedente che indicava ricavi piatti."Siamo nella condizione di poter raggiungere i nostri target o addirittura superarli" ha dichiarato il Chief Executive Officer Mark Langer.