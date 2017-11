Russia sempre più strategica per Meridiana

(Teleborsa) -punta sullaaumentando i voli da Milano per Mosca, a fronte del successo riscontrato in poco più di sei mesi di operatività. A partire da domani 3 novembre, con l’avvio della winter season 2017/18,, inaugurato da Meridiana lo scorso 22 marzo, dalle attuali quattro frequenze settimanaliGrazie alla collaborazione con il vettore S7 Airlines, acquistando un unico biglietto Meridiana, è possibile volare da Milano Malpensa anche verso altre sette importanti città della Russia quali San Pietroburgo, Ekaterinburg, Rostov, Nizhniy Novgorod, Omsk, Chelyabinsk, Samara facendo scalo a Mosca Domodedovo.Con il nuovo collegamento fra Milano e Mosca e l’offerta di sette città servite con un comodo scalo in coincidenza con voli S7, lL’aeromobile in servizio su questa linea è un Boeing 737-800 con 168 posti in economica e 14 in Electa Club, la business class di Meridiana. Il decollo da Malpensa è previsto tutti i giorni alle 07.00, mentre da Mosca si parte alle 13.15; il tempo di volo è di circa tre ore e trenta minuti.