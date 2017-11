Sanofi chiude trimestre con utili in calo per debolezza farmaci diabete

Sanofi

(Teleborsa) -, a causa dell'andamento negativo dei farmaci cardiovascolari e per il diabete, che hanno compensato il buon andamento degli altri prodotti.Il colosso farmaceutico francese ha chiuso il terzo trimestre con un utile in calo del 6% a 1,57 miliardi di euro, mentreche non tiene conto di acquisizioni e dismissioni èdi 2,16 miliardi.a 9,05 miliardi, dopo che ledi oltre il 15%.Sanofi ha confermato l'outlook 2017, ribadendo l'aspettativa di utili sostanzialmente stabili ed anticipando un calo delle vendite di farmaci per il diabete fra il 65 e l'8%.Il titolo Sanofi scivola dell'1,63% alla Borsa di Parigi.