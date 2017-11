Shell chiude in bellezza l'earning season delle major petrolifere

Royal Dutch Shell

(Teleborsa) - Profitti più che raddoppiati perIl colosso petrolifero anglo-olandese chiude nel migliore dei modi la stagione delle trimestrali delle major petrolifere confermando la generaleNelShell ha contabilizzato undi 4,1 miliardi di dollari, in forte crescita rispetto ai 2,7 miliardi dello stesso periodo dell'anno precedente e ai 3,6 miliardi del consensus.La trimestrale di Shell non sembra aver scaldato il mercato, dal momento che il titolo è piatto a Londra. Decisamente miglioreche invece sta correndo a Piazza Affari con un balzo di quasi 8 punti percentuali.La società italiana, che fornisce a livello globale tubi e servizi per l'esplorazione e la produzione di petrolio e gas, ha annunciato ieri sera un balzo degli utili Sempre in Italia, anchehanno svelato bilanci in miglioramento.Gli utili della francesesono balzati del 40% mentre la big britannicaha chiuso il terzo trimestre con un utile netto migliore delle attese degli analisti.Anche i giganti statunitensihanno mostrato una crescita della profittabilità del 50%.