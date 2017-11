USA, sussidi alla disoccupazione in calo a sorpresa. Mai così bassi dal 1973

(Teleborsa) - Scendono inaspettatamente lenella settimana al 28 ottobre.I "claims" sonounità unitàrispetto alle 234 mila riviste della settimana precedente (233 mila il dato preliminare). Le attese degli analisti erano per una lieve risalita a 235 mila unitàLa- in base ai dati del Dipartimento del Lavoro americano - si è assestata a 232.500 unità, un calo di 7.250 unità rispetto alla settimana precedente. Si tratta delLa media a quattro settimane viene ritenuta un indicatore più accurato dello stato di salute del mercato del lavoro, in quanto appiana le forti oscillazioni osservate settimanalmente.Infine, nella settimana al 21 ottobre, lesono scese a 1.884.000, in calo di 15 mila unità, portandosi su livelli che non si vedevano dal dicembre del 1973.