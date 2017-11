AIG in rosso. Pesano gli accantonamenti

colosso assicurativo statunitense

(Teleborsa) - Giornata nera per il titolo del, che tratta in perdita del 4,39% al Nyse dopo la comunicazione dei risultati trimestrali.. Nel 3° trimestre del 2016 la società aveva registrato un utile pari a 462 milioni di dollari (eps pari a 42 cent).Le attese del mercato erano per una perdita per azione di 79 cent.

A livello tecnico, le implicazioni di breve periodo di AIG sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 63,16 dollari USA. Possibile una discesa fino al bottom 61,41. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 64,91.

Le indicazioni non costituiscono invito al trading.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)