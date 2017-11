Air France-KLM a picco dopo il bilancio. Titolo sospeso temporaneamente a Parigi

Air France-KLM

(Teleborsa) - Avvio di giornata da incubo per i titoli, che stanno colando a picco a Parigi dopo una breve sospensione per eccesso di ribasso.Oggi la compagnia aerea francese ha alzato il velo sul bilancio del, che si è chiuso con undi 552 milioni di euro, in crescita dell'1,5% rispetto ai 544 milioni messi a bilancio nello stesso periodo dell'anno precedente.A frenare la profittabilità sono stati 311 milioni didovuti ad un accordo pensionistico con l'equipaggio di cabina.L'è migliorato invece del 38,7% a 1,022 miliardi di euro, superando le attese degli analisti ferme a 950 milioni.sono saliti del 4,3% a quota 7,24 miliardi di euro mentre il traffico è aumentato del 5,1% raggiungendo quota 27,9 milioni di passeggeri.Guardando avanti, il vettore franco-olandese prevede per il quarto trimestre una crescita della capacità di trasporto di passeggeri tra il 3% e il 4%, mentre la controllata low cost Transavia dovrebbe archiviare un aumento del 6-7%.Nessun accenno al forecast sugli utili annuali.