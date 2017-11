Apple

(Teleborsa) - Lunghe code davanti ai negozi per acquistare il nuovo iPhone X dellaIl colosso di Cupertino si appresta a chiudere una giornata davvero memorabile, non solo per il lancio del suo nuovo dispositivo ma anche per una trimestrale da favola Annunciato inoltre unad azione.Al Nasdaq le azioni della Mela Morsa stanno guadagnando il 2,23%, con una