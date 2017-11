Borse asiatiche in ordine sparso. Tokyo chiusa per festività

Apple

(Teleborsa) -La Borsa nipponica, che ieri ha toccato i massimi di 21 anni , è rimasta chiusa per la festa nazionale del Culture Day.A prevalere è stata la cautela in vista dellache potrebbero confermare le attese per un nuovo rialzo dei tassi di interesse in USA nel prossimo meeting della Federal Reserve, a dicembre.Seul avanza dello 0,46% e Taiwan dello 0,11%. Da rilevare il balzo dei fornitori didopo che il colosso di Cupertino ha svelato conti in crescita e al di sopra delle attese In Cina limature per-0,34% mentreè scesa dello 0,71%. Di scarso aiuto il PMI servizi, in ripresa ma sotto la media storica Tra i listini che chiuderanno più tardi le rispettive sedute, segno più per+0,19%, debole-0,16%, piattementrelima lo 0,26%.In lieve rialzo(+0,19%), benecon un +0,47% grazie al rally del settore commodities.