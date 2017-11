Catalogna, scatta mandato d'arresto europeo per Carles Puigdemont

(Teleborsa) -

Madrid continua a usare le maniere forti contro la Catalogna.

Sono scattate le manette per l'ex vicepresidente e sette ministri del Governo catalano per cui la Procura spagnola aveva chiesto l'arresto. Un provvedimento senza precedenti quello della Audiencia Nacional che ha emesso anche un mandato di arresto europeo per il deposto presidente catalano Carles Puigdemont che si trova ancora a Bruxelles dove ha dichiarato che quello che si sta svolgendo è un "processo politico".



"Sono stato informato dal mio cliente che il mandato è stato emesso contro il presidente e altri quattro ministri che si trovano in Belgio", ha dichiarato il legale di Puigdemont. Ora il prossimo passo spetta alla magistratura spagnola che dovrà mandare una richiesta di estradizione ai procuratori federali a Bruxelles.



L'accusa per il presidente destituito Puigdemont e per i suoi ministri è "ribellione". Accusa che è arrivata dopo la dichiarazione di indipendenza.





Dopo la notizia migliaia di persone sono scese in piazza in tutte le città catalane per protestare contro il provvedimento della Audiencia Nacional, mentre i leader indipendentisti hanno invitato la popolazione catalana a mantenere la calma.