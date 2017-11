Conciliazione vita-lavoro, Inps: Al via sgravio contributivo per le aziende

(Teleborsa) -, soprattutto per le mamme lavoratrici e per le famiglie che non possono contare sull'aiuto dei nonni. Ilha previsto uno sgravio contributivo riconosciuto in favore dei datori di lavoro del settore privato che abbiano sottoscritto e depositato contratti collettivi aziendali recanti l’introduzione di misure di conciliazione tra vita professionale e vita privata, innovative e migliorative rispetto a quanto già previsto dalla normativa vigente, dai contratti nazionali di settore ovvero da precedenti contratti aziendali.L'ha pensato di fornire istruzioni sulle modalità di accesso a questo sgravio contributivo, specificando prima di tutto che gli istituti di conciliazione previsti nel contratto aziendale devono essere minimo due tra quelli elencati nel decreto e almeno uno deve rientrare nell’area di intervento genitorialità o nell’area di intervento flessibilità organizzativa. Si pensino, ad esempio, alla previsione di nidi per l'infanzia, alla flessibilità oraria in entrata e uscita, alle convenzioni con strutture per servizi di cura.Il contratto aziendale, inoltre, deve riguardare almeno il settanta per cento dei dipendenti.I contratti collettivi aziendali devono essere sottoscritti e depositati telematicamente presso l’Ispettorato territoriale del lavoro tra il 1° gennaio 2017 e il 31 agosto 2018.Le risorse finanziarie complessivamente disponibili sono pari ad euro 55 milioni per l’anno 2017 e ad euro 54 milioni per l’anno 2018.Lo sgravio consiste in una riduzione contributiva, per il datore di lavoro, la cui misura è modulata in base al numero dei datori di lavoro complessivamente ammessi nell'anno e alla loro dimensione aziendale.Nel dettaglio, il beneficio attribuito a ciascun datore di lavoro è articolato in due quote: Quota A - ottenuta dividendo il 20% (venti per cento) delle risorse finanziarie per il numero dei datori di lavoro ammessi; Quota B - ottenuta ripartendo l'80% (ottanta per cento) delle risorse finanziarie di ciascun anno in base alla media dei dipendenti occupati, nell'anno civile precedente la domanda, dai medesimi datori di lavoro.Il calcolo del beneficio è operato dall’INPS. La determinazione della quota B verrà effettuata sulla base dei dati (forza aziendale, retribuzione imponibile) risultanti dalle denunce contributive (UniEmens e DMAg) regolarmente presentate e acquisite alla data dell’operazione di calcolo.L’erogazione delle risorse è articolata in due distinte fasi: una prima fase riguarda i contratti sottoscritti e depositati dal 1° gennaio 2017 al 31 ottobre 2017, a valere sulle risorse stanziate per il 2017; una seconda fase riguarderà i contratti sottoscritti e depositati dal 1° novembre 2017 al 31 agosto 2018, a valere sulle risorse stanziate per il 2018. Ogni azienda può fruire dello sgravio una sola volta nel biennio 2017-2018, a valere sullo stanziamento del 2017 oppure su quello del 2018.Con l’emanazione della circolare n. 163 del 3 novembre 2017 si dà avvio alla prima fase, a valere sulle risorse 2017.I datori di lavoro devono inoltrare, in via telematica, apposita domanda all’INPS avvalendosi del modulo “Conciliazione Vita-Lavoro”, all’interno della piattaforma “DiResCo - Dichiarazioni di Responsabilità del Contribuente”, sul sito internet dell’Istituto.L’ammissione al beneficio avviene a decorrere dal trentesimo giorno successivo al termine ultimo per la presentazione delle istanze.La fruizione dello sgravio è subordinata al possesso della regolarità contributiva attestata tramite il D.U.R.C ed al rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.