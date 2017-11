Disagio sociale in lieve aumento a settembre

(Teleborsa) - Cresce a settembre ildegli italiani.Ilelaborato da Confcommercio si è infatti attestato su un valore stimato di, in aumento di due decimi di punto rispetto ad agosto L'andamento dell'indicatore, spiega la Confederazione, è sintesi di un, e di una, un decimo di punto,Nel complesso del, l'indicatore ha mostrato una riduzione, in termini congiunturali, pari a mezzo punto. "Ciò nonostante l'area del disagio sociale risulta ancora molto ampia e rappresenta una criticità all'interno di un quadro congiunturale sostanzialmente positivo", si legge in una nota.Nonostante i progressi rilevati dal lato dell'occupazione, tornata sui valori pre-crisi, il numero di disoccupati continua ad attestarsi su di un livello di poco inferiore ai 3 milioni. Elemento che, pur in presenza di un miglioramento della fiducia, costituisce un freno per i comportamenti di consumo delle famiglie.Nello stesso mese i prezzi dei beni e dei servizi ad alta frequenza d'acquisto sono aumentati dell'1,3% su base annua, in accelerazione di tre decimi di punto rispetto a quanto rilevato ad agosto.