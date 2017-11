IAG alza i target su Ebitdar e investimenti

International Consolidated Airlines Group

(Teleborsa) -alza la posta sulla profittabilità degli anni a venire.Oggi la holding di British Airways, Iberia e Vueling, anche nota come, ha aggiornato alcuni target del Piano 2018-2022.Tra le principali novità figura l', ossia l'utile al netto dei costi di ristrutturazione e di noleggio: secondo IAG dovrebbe attestarsi mediamente a. Un valore, questo, in aumento rispetto ai 5,3 miliardi stimati in precedenza per il periodo 2016-2022.Alzato anche il target sugli, stimati a 2,1 miliardi di euro annui - sempre nel periodo 2018/2022 - rispetto agli 1,7 miliardi indicati nel Business Plan 2016-2020.Invariati, invece, i target sul margine operativo (indicato in crescita del 12-15%) e sull'utile per azione, confermato in crescita del 12% l'anno.L'update annunciato oggi non sembra tuttavia aver scaldato gli investitori: le azioni della big dei cieli stanno infatti cedendo quasi 1 punto percentuale sulla piazza di Londra.