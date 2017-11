Moto, le immatricolazioni segnano un incremento a due cifre a ottobre

(Teleborsa) - Ottobre positivo per il mercato delle due ruote in Italia.Nel mese in esame le immatricolazioni di moto & Co. hanno raggiunto 13.909 veicoli con un incremento pari al +22,6% rispetto allo stesso mese del 2016, fa sapere Confindustria ANCMA.Importante il contributo delle moto con 5.174 pezzi e un notevole +33,3%, mentre gli scooter, che con 8.735 unità valgono il 63% dell'immatricolato del mese, crescono del +17%. I veicoli 50cc con 1.985 registrazioni fanno segnare un +22,7%.Da rilevare che ottobre pesa circa il 6% del totale vendite dell’anno." Le nostre previsioni proiettano alla fine dell’anno oltre 12.000 immatricolazioni in più rispetto all'anno scorso", fa sapere l'Associazione Nazionale Ciclo Motociclo e Accessori.