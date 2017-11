Piazza Affari rimane cauta insieme all'Europa

Euro / Dollaro USA

Oro

Francoforte

Londra

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

Fiat Chrysler

STM

Ferrari

Campari

Telecom

BPER

Banco BPM

Unicredit

(Teleborsa) -. Sui mercati la cautela è d'obbligo, in attesa del, vero market mover della settimana. Il dato sull'occupazione, infatti, è considerato un indicatore importante per testare lo stato di salute dell'economia.Sul valutario, l'è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,165. L'mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,20%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) archivia la giornata con guadagno frazionale dello 0,33%.resta vicino alla parità(+0,15%).Il Dax Index si posiziona a 13.477, 6 puntimentre ha toccato massimi intraday a 13.505 punti, in corsa per arrivare a un chiusura da record. Piattache tiene la parità, e senza spuntiche non evidenzia significative variazioni sui prezzi e lima dello 0,09%.Nessuna variazione significativa per il listino milanese, con ilche si attesta a -0,11%.Sulla stessa linea, si muove intorno alla parità ilche mostra un -0,09%.di Milano, troviamo(+2,55%) dopo che ieri, a mercati chiusi, sono stati diffusi i dati di ottobre sulle immatricolazioni auto che evidenzia un +1,91% sulla scia dei buoni conti di Apple che mostra una salita dello 0,69%.(+1,35%).perdopo che ieri 2 novembre il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera all'esercizio della Golden Power che continua la seduta con -2,54%.anche per ilche scende dell'1,44%perche soffre un calo dell'1,43%.