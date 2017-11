STM in buon rialzo a Piazza Affari

STM

(Teleborsa) - Giornata di guadagni perche aguadagna l'1,61% scambiando a 20,77 euro per azione dopo aver toccato un massimi intraday a 20,89 euro un livello che non si vedeva da 13 anni.Una spinta importante arriva dai risultati rilasciati dache ha diffuso conti trimestrali oltre le attese . Il produttore di semiconduttori, infatti, contribuisce a fornire chip ad Apple per la creazione dei suoi gioielli tecnologici.



Lo status tecnico di STMicroelectronics è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 20,93 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 20,53. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 21,33.

