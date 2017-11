Trenitalia, con i treni regionali Pop e Rock arriva anche il settimanale Note

(Teleborsa) -

A Torino, con i nuovissimi treni regionali Pop e Rock arriva anche il settimanale Note, la rivista che sarà distribuita gratuitamente ai pendolari a bordo dei treni regionali



Il nuovo magazine è stato presentato oggi a Torino in Piazza castello, seconda tappa, dopo Bologna, del roadshow #lamusicastacambiando, per la presentazione di Pop e Rock da parte dei vertici, l'Ad di Trenitalia Orazio Iacono e l'Ad del Gruppo FS Italiane Renato Mazzoncini. Presenti anche Sergio Chiamparino, Presidente Regione Piemonte, Chiara Appendino, Sindaco di Torino, Michele Viale, Amministratore Delegato di Alstom Italia e Giuseppe Marino, Chief Operating Officer di Hitachi Rail Italy.



Comodo, maneggevole, adatto per essere letto a bordo treno e ovunque ci si sposti in stazione o in città, il magazine Note è distribuito gratuitamente nelle principali stazioni italiane: Bari Centrale, Bologna Centrale, Firenze Santa Maria Novella, Genova Brignole e Piazza Principe, Milano Centrale, Napoli Centrale, Palermo Centrale, Roma Termini, Torino Porta Susa e Venezia Mestre.



Il settimanale, dal formato smart e dal contenuto che spazia dalla musica alla cultura, dal calcio alle bellezze del nostro territorio, si propone di avvicinare i pendolari di Trenitalia e informarli sul loro mondo e sui cambiamenti in atto nel settore della mobilità.







A Silvano Albanese, in arte Coez, è dedicata la copertina del nuovo numero che Trenitalia dedica ai clienti del trasporto regionale. Il rapper dalle note Pop si racconta in un’intervista mentre si prepara a ripartire con un tour invernale dal tutto esaurito.



Tra i tanti argomenti da non perdere sulle pagine di NOTE: l’incontro con Lorenzo De Silvestri, il difensore granata, che racconta la città con gli occhi di un romano, il servizio dedicato all’arte che sarà con Artissima 2017 ed un racconto sugli itinerari italiani più suggestivi da percorrere a piedi, tra parchi naturali, borghi incantati e paesaggi mozzafiato.









L’editoriale è firmato da Orazio Iacono, amministratore delegato e direttore generale di Trenitalia, ed apre apre questa prima edizione rivolgendosi ai milioni di viaggiatori che settimanalmente si spostano utilizzando i treni regionali. Dopo aver ricordato gli imponenti investimenti effettuati sul trasporto regionale, l'Ad lancia una sfida ai viaggiatori: soddisfatti? “No, vogliamo fare di più. Convincere gli italiani che la scommessa si può vincere tutti insieme”.



Anche oggi all'appuntamento presso la città della Mole, cittadini, pendolari e viaggiatori nel Villaggio #lamusicastacambiando – da oggi fino all’8 novembre - potranno salire a bordo per conoscere e apprezzare nel dettaglio le caratteristiche degli innovativi Rock e Pop. Più comodi, più sostenibili e più accessibili - anche alle persone a mobilità ridotta e con disabilità – i nuovi treni, attualmente in costruzione negli stabilimenti italiani di Hitachi Rail Italy e Alstom Italia, alle quali è stata aggiudicata la fornitura, al termine di una gara internazionale, saranno consegnati nelle varie regioni d’Italia a partire dalla primavera del 2019.



L’arrivo dei Rock e dei Pop si inserisce in una strategia complessiva di rilancio del trasporto ferroviario regionale coerente con la cura del ferro voluta dal Ministro Graziano Delrio. Una cura che Trenitalia ha già avviato ed è riconosciuta anche da un'ampia parte dei suoi clienti che, nelle indagini demoscopiche condotte da società esterne, mostra di apprezzare il miglioramento del servizio. A dichiararsi soddisfatti del viaggio nel suo complesso (puntualità, pulizia, comfort, informazioni e permanenza a bordo) è oggi, infatti, l’82,6% dei clienti interpellati, ossia un 11,5 per cento in più rispetto a tre anni fa, con punte del +18,5 per cento per la pulizia e del +16,7 per cento per la puntualità (dati 2017 vs 2014).