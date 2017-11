VW, Daimler, BMW e Ford puntano sulle auto elettriche con Ionity

BMW

(Teleborsa) - Creare una rete di stazioni di ricarica potenti ed affidabili per veicoli elettrici lungo le principali rotte in Europa.E' questo l'obiettivo di, la joint venture formata daIl progetto, si legge in una nota, porterà alla costruzione di circa 400 stazioni entro il 2020.Di queste, 20 saranno aperte entro quest'anno in Germania, Norvegia e Austria.La joint venture, che è paritetica, avrà sede a Monaco di Baviera. Il Chief Executive Officer sarà Michael Hajesch mentre Marcus Groll ricoprirà il ruolo di Chief Operating Officer.