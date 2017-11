Wall Street in stand-by

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

Information Technology

Sanitario

Finanziario

Apple

Du Pont de Nemours

Merck & Co

Nike

Intel

Dowdupont

IBM

Travelers Company

Mercadolibre

Qualcomm

Dentsply Sirona

Avago Technologies

Discovery Communications

Discovery Communications

Liberty Global

Activision Blizzard

(Teleborsa) - A New York, ilè sostanzialmente stabile, chiudendo la giornata su 23.539,19 punti, mentre, al contrario, lofa un piccolo salto in avanti dello 0,31%, portandosi a 2.587,84 punti. Pressoché invariato il(-0,2%); in moderato rialzo lo(+0,35%).In luce sul listino nordamericano S&P 500 i comparti(+0,85%) e(+0,80%). In fondo alla classifica, sensibili ribassi si sono manifestati nel comparto, che ha riportato una flessione di -0,43%.In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+2,61%),(+1,63%),(+1,25%) e(+1,06%). Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -1,61%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,24%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,15%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,04%.Tra i(+13,28%),(+12,71%),(+5,95%) e(+5,45%). Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -5,35%.Pesante, che segna una discesa di ben -4,56 punti percentuali.Seduta drammatica per, che crolla del 3,51%.Sensibili perdite per, in calo del 3,44%.