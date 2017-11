Coldiretti: temporali e neve salvano l'Italia dopo -59% pioggia a ottobre

(Teleborsa) -dopo un mese di ottobre pazzo segnato dal 59% di pioggia in meno che ha fatto registrare il maggior deficit idrico rispetto alla media dell'anno, dopo agosto","Si tratta in realtà delladurante il quale - continua Coldiretti -, fatta eccezione per settembre".tutti prossimi al minimo storico. Variazioni, come precisa Coldiretti,. Mentre il livello idrometrico del fiume"L'arrivo della pioggia e della neve ora - conclude Coldiretti -