Vendemmia conclusa, la più scarsa del dopoguerra ma record di vino italiano all'estero

(Teleborsa) -Ora, con l'arrivo della pioggia e del maltempo la vendemmia si è conclusa. Era cominciata il 4 agosto, la più anticipata dell'ultimo decennio proprio per l'ondata di caldo eccezionale ma fortemente condizionata appunto da forte siccità."Dopo tre mesi di raccolta delle uve lungo la Penisola - stima- dal punto di vista qualitativoUna vendemmia peraltro, dove si prevede una produzione in 145 milioni di ettolitri, inferiore del 14% rispetto allo scorso anno, appunto, come sottolinea Copl'Organizzazione Europea degli agricoltori e delle loro cooperative., che però non sarà sufficiente a compensare alcuni produttori per le perdite di raccolto subite.Con 23,3 milioni di ettolitri la produzione è in leggero calo (-1%) anche negli Stati Uniti, dove gli incendi hanno colpito i vigneti della Napa Valley, che restano il quarto produttore mondiale davanti all'Australia con 13,9 milioni di ettolitri (+6%).Ma se lae raggiunge i 243,2 milioni di ettolitri, punto medio in una forchetta che va da 240,5 a 245,8 milioni di ettolitri prevista dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino.. Aumento che vede in prima il consumo di vini Doc (+5%), dopo una trentina di anni di flessione.rispetto allo scorso anno.che con un +15% ha raggiunto praticamente il livello del blasonato champagne.