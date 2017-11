Aeroporto Milano Bergamo apre la Sala Mura Venete

(Teleborsa) - Nuova vita per la sala situata al primo piano dell'area check-in A dell'aerostazione di, destinata alle riunioni e a ospitare le conferenze stampa.Lo staff Progettazione, Costruzione e Manutenzione Infrastrutture Edili diè intervenuto per rivisitare gli spazi e renderli più funzionali, modificando la sistemazione delle sedute e predisponendo le pareti per intonarle alla nuova denominazione:Un richiamo che è sembrato idoneo per un aeroporto che si affaccia sullo skyline di Bergamo Alta e con cui si è voluto omaggiare la recente proclamazione delle Opere di difesa veneziane a patrimonio dell'Unesco.La sala, dotata di sistema di videoproiezione e schermo motorizzato a soffitto messi a punto dai Sistemi Informativi di SACBO, conta 50 posti a sedere e in aggiunta quelli al tavolo dei relatori.